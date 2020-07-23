В Самаре пресечена деятельность недобросовестного застройщика
23 июля 2020 09:44
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На имя начальника ГУ МВД России по Самарской области генерал-лейтенанта полиции Александра Винникова пришло коллективное письмо от 19 потерпевших по уголовному делу о мошенничестве в сфере строительства объектов недвижимости.
Жители Самарской области выражают искреннюю признательность старшему следователю отдела по расследованию преступлений, совершенных на территории Октябрьского района СУ Управления МВД России по г. Самаре майору юстиции Анне Владимировне за «скрупулезность, профессионализм, внимание к деталям, неподкупность и человечность», которые, по мнению авторов письма, позволили довести расследуемое дело до обвинительного приговора.
В ходе расследования установлено, что 33-летний уроженец Пермской области, проживающий в областной столице, в 2015 году, являясь директором одного из обществ с ограниченной ответственностью, не имея намерений на исполнение взятых на себя обязательств, в целях незаконного обогащения заключал с жителями Самарской области договоры строительного подряда. Полученные от граждан средства, предназначенные для строительства объектов недвижимости, на расчетный счет ООО не вносил, тратил на собственные нужды. Ущерб, причиненный противозаконными действиями жителя Самары, составил свыше 12 миллионов рублей.
При производстве предварительного следствия собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело насчитывает 13 томов. Следователь территориального отдела полиции допросила более 20 свидетелей, провела более 35 выемок документов и очных ставок.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением следователем направлено в суд для рассмотрения по существу.
Суд назначил ему наказание в виде 4 (четырех) лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной полонии общего режима. Приговор суда в законную силу не вступил? сообщает облМВД.
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