В Самаре пожарно-спасательные подразделения ликвидировали пожар повышенной сложности на ул. Чернореченской

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Поздно вечером 6 октября в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Самарской области поступило сообщение о пожаре в жилом двухэтажном доме, по адресу: г.о. Самара, ул. Чернореченская 8, корп. 5.Прибывшим подразделением 3 отряда ФПС по Самарской области объявлен повышенный ранг вызова «Пожар № 2».В 21 час. 48 мин. оперативными действиями подразделений пожар на площади 200 кв.м. локализован.В 21 час. 57 мин. объявлена ликвидация пожара. При пожаре было эвакуировано 6 человек. Погибших и пострадавших нет.К ликвидации пожара было привлечено 46 человек и 12 единиц техникиПричина пожара устанавливается, сообщает облМЧС.