В Самаре поплыли "Ракита" и новый микрорайон

Последствия ливня публикуют жители Самары в социальных сетях.
Так, на видео попали новый микрорайон города и Ракитовское шоссе.
"Утекает" Ракитовское шоссе. Машины в воде по самое дно. А в Новой Самаре затоплены внутриквартальные проезды. Глубина реки - с колесо внедорожника, сообщает ГТРК Самара
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Напомним, в ночь на пятницу, 31 июля, ливень, шквалистый ветер и даже град обрушились на районы Самарской области. Утром непогода добралась до Самары. На весь день 31 июля объявлен желтый уровень опасности.
Фото: скрин видео samara_dtp_official
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