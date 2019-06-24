В Самаре по факту столкновения катеров, в результате которого погибла девушка, начали доследственную проверку
24 июня 2019 11:50
91
Напомним, 21 июня примерно в 23 часа на реке Волга напротив пляжа "Барбошина Поляна" в городе Самаре столкнулись катер и лодка, которая затонула. В результате столкновения пассажиры лодки: 28-летний мужчина и 22-летняя женщина попали в больницу с травмами различной степени тяжести. В настоящее время им оказывается медицинская помощь. Пассажиры катера не пострадали.
23 июня 2019 года на глубине 17 метров в реке Волга недалеко от пляжа «Поляна Фрунзе» обнаружено тело погибшей 28-летней девушки, которая в момент столкновения находилась в лодке.
В настоящее время по данному факту следственным отделом по Промышленному району города Самары следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области начата доследственная проверка, выясняются все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает СУ СК Российской Федерации по Самарской области.
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
21 июня 2019 23:09
В России последние месяцы активно набирает обороты так называемый автомобильный потребительский терроризм. Закон
576
21 июня 2019 22:46
Сам Кулаков причастность к гибели любовницы отрицает. Он говорит, что в ночь убийства был дома с женой. Закон
559
21 июня 2019 21:14
За зиму на территории за ТЦ "Рента", на участке ООО "Лагуна", появился новый объект строительства. Закон
560
20 июня 2019 18:29
Приговором федерального суда Советского района города Самары Захарову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 20 лет. Закон
284
19 июня 2019 15:21
На томаты свежие владелец груза предоставил фальсифицированные фитосанитарные документы. Закон
314
19 июня 2019 11:08
Женщине грозит лишение свободы на срок до трех лет. Закон
280
19 июня 2019 09:35
Что касается организаторов, то они не могут быть полностью освобождены от обеспечения общественной безопасности. Закон
237
Происшествия
24 июня 2019 12:55
Горел мусор на площади в 40 квадратных метров. Происшествия
41
24 июня 2019 11:59
Горел мусор на площади в 25 квадратных метров. Происшествия
74
24 июня 2019 11:50
В аварии еще двое человек получили телесные повреждения. Происшествия
90
Криминал
24 июня 2019 11:44
Автоугонщика задержали по горячим следам. Криминал
85
24 июня 2019 09:52
Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Криминал
120
23 июня 2019 11:08
Инцидент произошел после ссоры с соседним столиком. Криминал
369
Видео
19 июня 2019 09:40
В последние месяцы вулкан проявлял активность. В мире
286
13 июня 2019 13:51
Самарская область стала одним из пилотных регионов. Социум
469
7 июня 2019 13:11
За 2 года область поднялась на 41 позицию в рейтинге. Экономика региона
418
7 июня 2019 12:57
Подписи под документом поставили Глава региона Дмитрий Азаров и Председатель правления банка Андрей Акимов. Экономика региона
387
5 июня 2019 14:03
Ситуация произошла на 17-ом км. Социум
492
3 июня 2019 12:51
Она оснащена возможностью электронной записи и современным оборудованием. Здравоохранение
481
Фоторепортажи
17 июня 2019 23:00
Более 400 российских и китайских спортсменов в возрасте 15-19 лет будут соревноваться по 8 видам спорта. Спорт в регионе
505
13 июня 2019 09:00
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева. Социум
402
9 июня 2019 11:17
Он состоялся в парке им. Ю.А. Гагарина. Социум
652
9 июня 2019 09:51
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото Для гостей работают более 30 площадок. Социум
672
7 июня 2019 09:40
Он состоялся в Самарской областной универсальной научной библиотеке. Культура
411
1 июня 2019 17:12
На нескольких площадках ребят ждали интересные мероприятия. Социум
727
Мероприятия