В Самаре по факту столкновения катеров, в результате которого погибла девушка, начали доследственную проверку

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Напомним, 21 июня примерно в 23 часа на реке Волга напротив пляжа "Барбошина Поляна" в городе Самаре столкнулись катер и лодка, которая затонула. В результате столкновения пассажиры лодки: 28-летний мужчина и 22-летняя женщина попали в больницу с травмами различной степени тяжести. В настоящее время им оказывается медицинская помощь. Пассажиры катера не пострадали.23 июня 2019 года на глубине 17 метров в реке Волга недалеко от пляжа «Поляна Фрунзе» обнаружено тело погибшей 28-летней девушки, которая в момент столкновения находилась в лодке.В настоящее время по данному факту следственным отделом по Промышленному району города Самары следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области начата доследственная проверка, выясняются все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает СУ СК Российской Федерации по Самарской области.