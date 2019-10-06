В Самаре пассажирский автобус врезался в столб

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В субботу, 6 октября, в Самаре приблизительно в 10.50 автобус, следовавший по маршруту 61 по неустановленной причине допустил наезд на световую опору. По предварительным данным пострадали 7 человек, включая водителя. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.На месте работают сотрудники полиции, обеспечивая освобождение проезжей части для беспрепятственного проезда других участников дорожного движения. По факту случившегося полицейскими проводится проверка, сообщает облМВД."Водитель легкового автомобиля с агрессивной формой вождения подрезал автобус, следующий по маршруту. Со слов водителя автобуса, пытаясь избежать столкновения, он сманеврировал в сторону, кузов автобуса задел бордюрный камень и произошло столкновение с опорой. В результате пострадало несколько пассажиров, находящихся в салоне автобуса. Оперативно прибыли специалисты СМП и пострадавшие доставлены в больницу. Остальные пассажиры были пересажены в следующий по маршруту автобус с имеющимися билетами.Уважаемые водители легковых автомобилей, напоминаем вам о необходимости соблюдать правила дорожного движения и помнить об осторожности на дороге - в результате ваших действий могут пострадать пассажиры общественного транспорта!"