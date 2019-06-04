В Самаре осуждены члены организованной преступной группы вымогателей и похитителей людей

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Приволжский военный окружной суд 31.05.2019 вынес приговор по уголовному делу в отношении шести лиц, сообщает облпрокуратура.Судом установлено, что в период с 15 апреля по 24 мая 2016 года на территории г. Самары организованной группой из шести участников были совершены 16 преступлений в отношении 11 потерпевших. В ходе нападений члены группы вымогали и похищали у потерпевших денежные средства, имущество и личные документы. При этом в четырех случаях члены группы похищали потерпевших и требовали у одного из них передать им три миллиона рублей.Совершая преступления, члены организованной группы применяли в отношении потерпевших пытки и насилие, опасное для жизни и здоровья, а также угрожали применением такого насилия и распространением сведений, способных причинить существенный вред их правам и законным интересам.Суд с учетом мнения прокурора признал подсудимых виновными и назначил руководителю группы наказание в виде 14 лет лишения свободы. Остальные участники преступной группы получили наказание от 10 до 13 лет лишения свободы с отбыванием колонии строгого режима.

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