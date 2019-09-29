В Самаре ночью тушили пожар по повышенному рангу, есть пострадавший

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Поздно вечером 28 сентября поступило сообщение о пожаре по адресу г.о. Самара, Железнодорожный р-н, п. Шмидта, ул. Ярославская, д.34По прибытии пожарно-спасательных подразделений было установлено, что происходит горение жилого дома на 200 м2. Пожару был присвоен повышенный ранг вызова № 2, на место направлены дополнительные подразделения.В 23:04 пожар ликвидирован.На ликвидацию пожара привлекались 59 человек личного состава и 19 единиц техники.В результате пожара пострадал 1 человек, сообщает облМЧС.