В Самаре ночью горел рынок «Шапито»

Огонь вспыхнул в контейнере с фруктами.
В ночь на 10 августа на одном из самарских рынков вспыхнул пожар. На рынке «Шапито» загорелся контейнер с фруктами, пишет 63.ру
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— Пожар начался примерно в 22:40. Я проезжал мимо и не смог остаться безучастным. Прохожие единственное что сделали, — вызвали пожарных. Огнетушителя, чтобы не дать огню распространиться на соседние павильоны, не оказалось ни у кого. Ни у охраны рынка, ни у открытых контейнеров, где круглосуточно продают цветы. Вскоре на место прибыли пожарные, медики и полиция. К приезду пожарных горело два контейнера, к 23:30 огонь потушили. Слышал, что предварительная причина пожара — плохое качество проводки, — рассказал очевидец Антон Метальников.
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