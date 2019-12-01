В Самаре назвали виновного во взрыве в ходе ремонта на улица Димитрова

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Напомним, 5 февраля 2018 года в дневное время в одном из домов, расположенных по улице Георгия Димитрова в Промышленном районе города Самары, произошел хлопок бытового газа, в результате которого получили ожоги 3 степени двое рабочих, производивших ремонт в указанной двухуровневой квартире на 15-16 этажах дома.Согласно заключению строительно-технической судебной экспертизы, причиной взрыва явилось разрушение баллона в связи с его перезаправкой сверх установленных нормативов и последующее истечение газа в помещение.По версии следствия, указанный баллон был приобретен мужчиной, осуществляющим в квартире ремонт, в целях монтажа натяжного потолка. Газовый баллон хранился в квартире, где осуществлялся ремонт, а 5 февраля 2018 года произошло разрушение данного газового баллона и последовал взрыв образовавшейся в результате разгерметизации баллона газовоздушной смеси, что повлекло за собой частичное обрушение строительных конструкций дома, повреждение квартир, общедомового имущества, находящихся вблизи дома транспортных средств, с причинением ущерба на общую сумму более 10 миллионов рублей, а также причинение тяжкого вреда здоровью двум рабочим, производившим в указанной квартире ремонт.Приговором суда виновнику назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 1 месяц лишения свободы условно, с испытательным сроком на 4 года, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.