В Самаре нашли подпольное интернет-казино

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Прокуратурой Кировского района совместно с сотрудниками ОВиРП ОЭБиПК У МВД России проведена выездная проверка по адресу: г. Самара, ул. Победы, 125. Там был выявлен факт функционирования игорного заведения по данному адресу.В данном помещении расположены 19 компьютеров, на которых установлена специальная программа для осуществления игр.Денежные средства передавались администратору, который включал специальную программу и посетитель начинал играть. В случае выигрыша игрок мог забрать денежную сумму.В ходе проверки установлен 1 посетитель, находившийся за компьютером, и администратор, а также изъято 19 мониторов и 19 системных блоков.В настоящее время проводится процессуальная проверка, выполняются необходимые оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление обстоятельств организации и проведения игорной деятельности.Ход и результаты проверки поставлены прокуратурой района на контроль, сообщает ведомство.