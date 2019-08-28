В Самаре начата проверка по сообщениям об отравлениях роллами

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Как сообщалось ранее, 27-28 августа 2019 года в сети Интернет появилась информация о том, что в больницу города Самары поступило около 30 человек с пищевым отравлением. По предварительным данным, все пострадавшие ели суши, которые приобретали в одном предприятии общественного питания.По данному факту следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области начата доследственная проверка, выясняются все обстоятельства происшествия и причины ему предшествующие. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.