В Самаре на ул. Революционной тушили пожар в доме, эвакуировали 30 человек
22 мая 2019 12:59
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Во вторник, 21 мая, в 17:25 в пожарную охрану поступила информация о возгорании в квартире дома № 135 по ул. Революционной в Железнодорожном районе Самары, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.
На месте происшествия горели домашние вещи и дверной проем на площади 5 кв. метров. В борьбе с огнем участвовали 11 человек, которые, используя четыре спецмашины, ликвидировали пожар в 17:48.
Как отметили в ГУ МЧС России по Самарской области, во время тушения пожарные эвакуировали из здания 30 человек. Пострадавших нет. Причина возгорания и ущерб устанавливаются, пишет Волга Ньюс.
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