В Самаре на ул. Блюхера машина сбила ребенка

81

ДТП произошло в Самаре 16 июля. Водитель на Тойота-Раф 4 следовал по ул. Блюхера со стороны ул. Энтузиастов и напротив д.23 по ул. Блюхера совершил наезд на пешехода 2009 г.р.Тот выбежал на проезжую часть ул. Блюхера справа налево, из-за припаркованного автомобиля расположенного справа по ходу движения автомобиля, без сопровождения взрослых. В результате ДТП ребенок получил травму головы. Пострадавшему была оказана медицинская помощь, сообщает облМВД.