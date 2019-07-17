В Самаре на ул. Блюхера машина сбила ребенка
17 июля 2019 13:42
81
ДТП произошло в Самаре 16 июля. Водитель на Тойота-Раф 4 следовал по ул. Блюхера со стороны ул. Энтузиастов и напротив д.23 по ул. Блюхера совершил наезд на пешехода 2009 г.р.
Тот выбежал на проезжую часть ул. Блюхера справа налево, из-за припаркованного автомобиля расположенного справа по ходу движения автомобиля, без сопровождения взрослых. В результате ДТП ребенок получил травму головы. Пострадавшему была оказана медицинская помощь, сообщает облМВД.
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
17 июля 2019 14:13
Общий ущерб бюджету региона составил более 47 млн руб. Закон
50
16 июля 2019 18:59Из-за дела Голунова в УВД по Западному округу Москвы уволили четырёх сотрудников
Какие должности они занимали, пока не сообщается. Ранее в связи со скандалом вокруг дела Голунова были уволены два генерала. Закон
300
16 июля 2019 16:47
Мужчина заявлял, что мысль о похищении пришла ему внезапно. Картина была возвращена в музей, но с повреждениями. Закон
312
16 июля 2019 15:25
Они сбывали наркотики через интернет. Закон
322
15 июля 2019 18:53
Его заподозрили в мошенничестве в особо крупном размере. Закон
317
15 июля 2019 17:24
Проверяется причастность задержанного и к иным преступлениям в столичном регионе. Закон
360
15 июля 2019 16:44
Шишкана задержали на его даче в подмосковном Раменском, а внука убитого Аслана Усояна — на сходке в Люберцах. Закон
2058
Происшествия
17 июля 2019 14:00
Животное не давало приближаться к пострадавшему человеку. Происшествия
87
17 июля 2019 13:42
Тот выбежал из-за автомобиля. Происшествия
80
17 июля 2019 13:34
Фигуранты ожидают решения суда. Происшествия
100
Криминал
17 июля 2019 12:57
На месте ЧП работали сотрудники полиции. Криминал
107
17 июля 2019 10:58
За это женщину оштрафовали. Криминал
107
17 июля 2019 10:17
Жертвами становились женщины от 20 до 60 лет. Криминал
133
Видео
17 июля 2019 11:57
Точной информации, почему в реке погибла рыба, нет. Экология
105
15 июля 2019 12:52
Самарский клуб обыграл ЦСКА благодаря дублю нападающего Александра Соболева. Спорт в регионе
349
14 июля 2019 11:46
Отправители предложили особую упаковку для такой посылки. В мире
407
9 июля 2019 11:39
Мальчик отделался ушибами. Происшествия
303
3 июля 2019 12:45
За это медведь укусил мужчину. В стране
642
30 июня 2019 12:10
В МЧС готовятся к ухудшению ситуации с паводком. Происшествия
3786
Фоторепортажи
17 июня 2019 23:00
Более 400 российских и китайских спортсменов в возрасте 15-19 лет будут соревноваться по 8 видам спорта. Спорт в регионе
711
13 июня 2019 09:00
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева. Социум
593
9 июня 2019 11:17
Он состоялся в парке им. Ю.А. Гагарина. Социум
807
9 июня 2019 09:51
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото Для гостей работают более 30 площадок. Социум
821
7 июня 2019 09:40
Он состоялся в Самарской областной универсальной научной библиотеке. Культура
544
1 июня 2019 17:12
На нескольких площадках ребят ждали интересные мероприятия. Социум
862
Мероприятия