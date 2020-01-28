В Самаре на таможне изъяли таблетки из запрещенного списка

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Должностными лицами Самарской таможни задержан гражданин Российской Федерации. Житель Самары 1981 г.р. пришел на почту, чтобы получить посылку из Республики Беларусь. В почтовом отправлении находился препарат «DANABOL» в количестве 100 таблеток.Этот препарат содержит в своем составе вещество метандиенон (метандростенолон), включенное в Список сильнодействующих веществ, утвержденный Постановлением Правительства Российской Федерации. Вес СДВ составил 7,75 г.Разрешительных документов на препарат гражданин не предоставил.В отношении жителя Самары возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ, наказание по которой предусматривает лишение свободы до семи лет с штрафом в размере до 1 миллиона рублей, сообщает пресс-служба Самарской таможни.