В Самаре на пожаре погибла пенсионерка

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5 февраля в п. Зубчаниновка Кировского района г. Самары горел частный дом на площади 30 кв.м. К сожалению, без жертв не обошлось. Погибла женщина 1936 г.р.Рассматриваются две версии пожара – аварийный режим электропроводки и неисправность печного оборудования.К сожалению, гибель на пожарах граждан преклонных лет далеко не редкость, сообщает облМЧС.У пожилых людей, с возрастом замедляется скорость восприятия, снижается степень осознания опасности, поэтому возрастает риск, что человек по неаккуратности станет причиной пожара. Повышается риск того, что не хватит сил эвакуироваться и спастись при пожаре, так как значительная часть пожилых людей живут одни, и в случае возникновения пожара им некому помочь.Будьте бдительны и осторожны с огнем!При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01» (все операторы сотовой связи)