В Самаре на почтовых ящиках появились таблички позора
1 октября 2019 09:58
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В областной столице нашли новый способ борьбы с должниками за ЖКХ. Теперь на почтовые ящики злостных неплательщиков за горячую воду и отопление будут приклеивать красную метку, пишет 63.ру.
— В Самаре таким способом пометят 7000 ящиков должников. На табличках разместят надпись «Здесь живет должник». Прославить решили тех жильцов, чьи долги перевалили за 20 тысяч рублей и накопились за срок более 3 месяцев. Такие меры применят к тем, кто не реагирует на звонки и СМС с требованием оплатить задолженность, — рассказали энергетики.
Если визуальное напоминание не поможет, то следом придут уже судебные приставы для описи имущества. По словам теплоэнергетиков, к концу сентября у жителей Самарской области накопилось долгов на 1,2 миллиарда рублей. При этом больше всех задолжали жители Самары — около 900 миллионов рублей. А тольяттинцы не оплатили счета за горячую воду и отопление на сумму около 300 миллионов рублей. При этом если у человека задолженность свыше 30 000 рублей, то дорога на отдых за границу ему закрыта.
Фото: АО «ЭнергосбыТ Плюс»
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