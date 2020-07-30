В Самаре на Южном мосту большая змея стала причиной пробки

Пресмыкающееся переползало дорогу. Об этом сообщили пользователи в социальных сетях.
29 июля жители областного центра в одном из аккаунтов в Инстаграме рассказали о необычном "участнике дорожного движения" на Южном мосту. Там по проезжей части ползла большая змея, сообщает портал СОВА.
Самарцы пошутили, что именно она послужила причиной образовавшейся пробки. Также горожане иронично отметили, что хладнокровное создание переползает дорогу в неположенном месте.
Стоит отметить, что это не первый случай появления чешуйчатых на улицах Самары. Ранее sova.info писала о том, что в областном центре возле жилого дома заметили полуметровую змею.
Фото: samara.dtp.official
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