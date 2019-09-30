В Самаре на Московском шоссе «Приора» опрокинула скорую помощь
30 сентября 2019 10:51
82
В ночь на понедельник, 30 сентября, в Самаре произошло ДТП с пострадавшими. Около 23:30 на пересечении Московского шоссе и XXII Партсъезда столкнулись Lada Priora и машина скорой помощи.
Помощь пострадавшим оказывали водители и прохожие, пишет 63.ру.
По словам очевидцев, врачи ехали по дороге с проблесковыми маячками. На перекрёстке водитель легковушки не пропустил автомобиль. В результате столкновения скорая перевернулась.
— Фельдшер скорой — молодец. Её вытащили, и она помогала другим, хотя сама качалась. Те, кто был рядом, тоже подбежали на помощь, начали вытаскивать людей из машины. Да и парень на «Приоре» не растерялся, хотя видно было, что он в шоке, — рассказали самарцы.
Как сообщили в ГУ МВД России по Самарской области, в результате аварии пострадали три человека, в том числе и один несовершеннолетний. Всех их отправили в больницу Семашко. По словам очевидцев, ребёнку было 5 лет.
Фото: Сергей Гарнец
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
26 сентября 2019 20:59
СК признал потерпевшими по делу семь несовершеннолетних. Закон
450
26 сентября 2019 19:36
Судья пояснил, что "в представленных материалах нет доказательств организации массовых беспорядков, только административного правонарушения". Закон
317
25 сентября 2019 21:57
Необычное подпольное игорное заведение выявила полиция Самарского района. Закон
408
25 сентября 2019 21:02
Суд принял решение отправить под стражу генерал-майора МВД РФ Александра Мельникова, который был задержан по делу о покушении на мошенничество Закон
334
25 сентября 2019 19:07
Его обвиняют в покушении на крупное мошенничество. Закон
373
25 сентября 2019 17:25
Сам подсудимый накануне объяснил в суде, что украл картину из желания "привлечь внимание, "хайпануть". Закон
326
25 сентября 2019 11:37
Из них 70% — должники по алиментам. Закон
434
Происшествия
30 сентября 2019 11:34
Ему было 62 года. Происшествия
51
30 сентября 2019 11:32
Столкнулись вазовская легковушка и иномарка. Происшествия
47
30 сентября 2019 10:51
Авария произошла поздно вечером. Происшествия
78
Криминал
30 сентября 2019 09:57
Он сам выращивал коноплю. Криминал
128
30 сентября 2019 09:28
Они под видом работников социальной сферы проникли в квартиру к потерпевшей и похитили крупную сумму денег. Криминал
118
27 сентября 2019 09:19
Санкция статьи предусматривает пожизненное лишения свободы. Криминал
528
Видео
21 сентября 2019 09:44
Пожару присвоен второй ранг. Происшествия
464
17 сентября 2019 10:59
.За ними будет осуществлен контроль до ноября — декабря. В стране
441
10 сентября 2019 10:30
Певец обещал выступить еще раз. Социум
613
9 сентября 2019 10:06
Артист принял участие в праздновании Дня города. Культура
432
9 сентября 2019 09:32
Накануне в Самаре отметили День города. Социум
906
2 сентября 2019 10:53
Особое внимание было уделено межвидовому взаимодействию войск и преодолению сложных рельефов местности. В стране
510
Фоторепортажи
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
1156
8 сентября 2019 17:31
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева. Культура
820
7 сентября 2019 20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. Культура
1075
7 сентября 2019 19:32
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной. Образование
1265
2 сентября 2019 13:11
Дети и взрослые получили возможность прикоснуться к истории и традициям русской культуры. Культура
688
24 августа 2019 20:09
Уходящее лето расцвело настоящим цветочным праздником. Культура
2556
Мероприятия