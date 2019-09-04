В Самаре мать похитила деньги детей и купила себе иномарку
4 сентября 2019 11:20
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Прокуратурой города проведена проверка по обращению родственника 2 несовершеннолетних детей о нарушении их прав.
Проверкой установлено, что безработная мать 2 несовершеннолетних детей обратилась в орган местного самоуправления для получения разрешения на снятие со счетов несовершеннолетних денежных средств, унаследованных от отца.
Для получения разрешения мать как законный представитель своих несовершеннолетних детей представила подложные документы для получения вышеуказанного разрешения. В дальнейшем она израсходовала денежные средства, принадлежащие детям, не на их нужды, а приобрела дорогостоящий автомобиль «Порш», который оформила на себя.
В отношении матери возбуждено уголовное дело, сообщает облпрокуратура.
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