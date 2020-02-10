В Самаре из дома на ул. Некрасовской из-за пожара эвакуировали 7 человек
10 февраля 2020 11:14
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В ночь на 10 февраля в доме № 70/72 на улице Некрасовской в Самаре тушили пожар.
- Вызов на пульт дежурного поступил в 4:19. По приезду было установлено, что горит межэтажное перекрытие. Площадь пожара составила 1 квадратный метр, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.
В целях безопасности из дома эвакуировали семерых человек. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал. Пожарные локализовали возгорание в 4:34, а полностью потушили его в 4:42. На месте работали 27 человек и несколько спецмашин. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал. Причину пожара предстоит установить специалистам, сообщает "КП в Самаре".
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