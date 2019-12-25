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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Самаре из ТЦ "Космопорт" вывели около 500 человек из-за пожарной сигнализации

25 декабря 2019 13:41
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В Самаре из ТЦ Космопорт вывели около 500 человек из-за пожарной сигнализации
Переполох устроила тревога, сработавшая в салоне сотовой связи.

Днем в среду, 25 декабря, в торговом центре "Космопорт", который находится на улице Дыбенко в Самаре, сработала пожарная сигнализация. В здании объявили срочную эвакуацию. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы, пишет "КП в Самаре".

- В ТЦ "Космопорт" эвакуация. Всех вывели на улицу. Людей так много, что на парковке образовались серьезные пробки, - поделились свидетели произошедшего.

В пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области уточнили, что вызов на пульт дежурного поступил в 12:06. Пожарная сигнализация сработала в салоне сотовой связи "Связной". Из здания в целях безопасности вывели около 500 человек. По данным оперативного ведомства, в помещении произошло короткое замыкание. Горения не было.


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