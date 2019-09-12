В Самаре ищут пропавшего подростка

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Сотрудники полиции устанавливают местонахождение Михайлова Арсена 2004 года рожденияОн по личному заявлению 10.01.2019 года поступил в ГКУСО Волжский социально-реабилитационный центр несовершеннолетних «Тополек», а 16.01.2019 года самовольно покинул Центр и до настоящего времени его местонахождение не известно. У сотрудников полиции есть основания полагать, что он находится у родственников, проживающих в Самарской области.Всем, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просьба обращаться в ближайший отдел полиции или по телефону дежурной части ОМВД России по Волжскому району (846) 200-26-03, 89372323090 или 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи), сообщает облМВД.