В Самаре ищут пострадавших от рук мошенницы
26 сентября 2019 10:48
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16 сентября текущего года сотрудникам полиции поступило заявление о совершении мошеннических действий в квартире д. 42 по ул. Николая Панова областного центра в отношении местной жительницы 1926 года рождения, в ходе которых последней был причинен значительный материальный ущерб на сумму свыше 50 тысяч рублей. Оперуполномоченные полиции предположили, что к происшествию может быть причастна ранее судимая за имущественные преступления женщина 1964 года рождения, лицо без определенного места жительства. Для розыска подозреваемой составлена и распространена среди личного состава гарнизона полиции, Росгвардии и организаций правоохранительной направленности ориентировка с фотографией женщины и описанием ее примет.
24.09.2019 примерно в 15.00 часов сотрудниками полка ППСП Управления МВД России по г. Самаре, во время несения службы на маршруте патрулирования, у дома 64 «Б» по улице Революционная была замечена женщина, схожая по приметам с разыскиваемой. При виде сотрудников полиции, приближающихся к ней, гражданка попыталась скрыться в торговом центре, но была задержана и доставлена в ближайший отдел полиции для разбирательства.
Во время опроса женщина признала свою вину в содеянном. Ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Сотрудники полиции предполагают, что это не единственный эпизод противоправной деятельности и в связи с этим, обращаются ко всем, кто пострадал от действий предполагаемой злоумышленницы, либо стал свидетелем происшествия с её участием, с просьбой обратиться в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8 (846) 3385733, 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи), сообщает облМВД.
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