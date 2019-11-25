В Самаре ищут девушку, которая исчезла в 2013 году

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Сотрудниками полиции разыскивается без вести пропавшая Белкина Елена, 1999 года рождения, уроженка г. Сызрани Самарской области, которая 09.10.2013 года самовольно покинула занятия в образовательном учреждении, расположенном на ул. Декабристов г. Сызрани и до настоящего времени ее местонахождение не известно.Приметы без вести пропавшей: женщина, на вид 18-20 лет, рост 160 см, средней полноты, лицо овальное, глаза серого цвета, волосы волнистые светло-русые, длинные.Была одета в толстовку бежевого цвета, джинсы синего цвета, кроссовки черного цвета.Информацию о разыскиваемой просим сообщать в МУ МВД России «Сызранское», расположенное по адресу: ул.Кирова, 7, каб. 324, тел. (88464) 35-58-36, 8-999-701-63-75 в ближайший отдел полиции или в любом регионе России по тел. 020 (102 с мобильных федеральных операторов сотовой связи), сообщает облМВД.