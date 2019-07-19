В Самаре иномарка врезалась в трамвай

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18 июля мужчина 1981 г.р., управляя автомобилем Хундай Солярис, ехал по ул. Енисейская, со стороны ул. Металлистов. Напротив д.9 по ул. Енисейская он не выполнил требование дорожного знака 2.4 "Уступить дорогу", и столкнулся с трамваем, который следовал по ул. Советская в направлении пр. Ю. Пионеров, маршрут движения № 25 («Барбошина поляна - «Безыменская ТЦ» в салоне находилось 60 пассажиров). В результате ДТП водитель автомобиля Хундай Солярис получил травму головы. Ему оказана медицинская помощь, сообщает облМВД.