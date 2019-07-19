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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Самаре иномарка врезалась в трамвай

19 июля 2019 11:31
72
В Самаре иномарка врезалась в трамвай
Водитель легковушки получил травму.

18 июля мужчина 1981 г.р., управляя автомобилем Хундай Солярис, ехал по ул. Енисейская, со стороны ул. Металлистов. Напротив д.9 по ул. Енисейская он не выполнил требование дорожного знака 2.4 "Уступить дорогу", и столкнулся с трамваем, который следовал по ул. Советская в направлении пр. Ю. Пионеров, маршрут движения № 25 («Барбошина поляна - «Безыменская ТЦ» в салоне находилось 60 пассажиров). В результате ДТП водитель автомобиля Хундай Солярис получил травму головы. Ему оказана медицинская помощь, сообщает облМВД.

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