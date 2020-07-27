В Самаре иномарка врезалась в трактор

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ДТП произошло поздно вечером 26 июля в Самаре. Водитель 1970 года рождения, управляя автомобилем «Мицубиси», двигаясь по ул. Московское шоссе со стороны ул. Ракитовское шоссе в направлении ул. Дальняя, не выбрал безопасную дистанцию до впереди движущегося транспортного средства, в результате чего допустил столкновение с трактором, под управлением мужчины 1965 года рождения. В результате ДТП пострадал водитель автомобиля «Мицубиси», ему было назначено амбулаторное лечение, сообщает облМВД.