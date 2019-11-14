В Самаре иномарка Шевроле врезалась в припаркованную машину

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ДТП произошло 13 ноября в Самаре. Мужчина 1983 года рождения, управляя автомобилем «Шевроле», двигался по ул. Макаренко со стороны ул. Камчатская в направлении ул. Краснопресненская. Во время движения не выбрал безопасную скорость движения и столкнулся с автомобилем «Лада 2114», который был припаркован с правой стороны. После столкновения автомобиль «Лада 2114» отбросило на транспортное средство «Дэу Нексия». В результате ДТП пострадали два пассажира автомобиля «Лада 2114», они были отпущены домой, сообщает облМВД.