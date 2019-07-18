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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Самаре и Тольятти легковушки сбили молодых людей

18 июля 2019 13:57
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В Самаре и Тольятти легковушки сбили молодых людей
Оба переходили дорогу по "зебре".

17 июля одно из ДТП произошло в Самаре вечером. Водитель 1988 г.р, управлял автомобилем Рено Логан двигался по ул. Ново-Вокзальная и напротив д.130 по ул. Ново Вокзальная совершил наезд на пешехода молодого человека 1999 г.р, который переходил проезжую часть слева направо по ходу движения автомобиля, по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход получил травмы головы и ноги.

Еще одно ДТП произошло в Тольятти за час до полуночи. Водитель, мужчина 1992 г.р, управляя автомобилем Лада Приора двигался по ул. 70 лет Октября, в районе д. 51 «б» по ул. 70 лет Октября, допустил наезд на пешехода молодого человека 2000 г.р.
Он переходил проезжую часть справа налево по ходу движения транспортного средства по нерегулируемому пешеходному переходу, в результате чего пешеход получил травму ноги, ему оказана медицинская помощь, сообщает облМВД.
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