В Самаре электрик погиб от травмы на рабочем месте

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На одном из предприятий в Самаре в результате несчастного случая скончался рабочий, об этом сообщили в Министерстве труда, занятости и миграционной политики Самарской области.— 5 сентября слесарь-электрик Самарского подразделения Куйбышевского отделения ООО «Транспортная ремонтная компания» выполнял работы на крыше вагона. В этот момент двигалась кабина мостового крана, которая ударила его в спину. В результате столкновения работник упал, — сообщили в ведомстве.Мужчину с травмами доставили в больницу, но спасти его не удалось — он скончался 19 сентября, пишет 63.ру.