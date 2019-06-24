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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Самаре экстренно сел самолет Уфа — Анапа

24 июня 2019 10:59
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В Самаре экстренно сел самолет Уфа — Анапа
На борту воздушного судна находились 98 человек.

В понедельник, 24 июня, аэропорт Курумоч принял незапланированный рейс. В Самаре экстренно приземлился самолет Уфа — Анапа, пишет 63.ру.

— Это произошло в 2:10. В самолете авиакомпании «ЮТэйр» сработала сигнализация о разгерметизации салона. Экипаж принял решение совершить посадку в Самаре, — рассказали в Куйбышевской транспортной прокуратуре.

На борту воздушного судна находились 98 человек, в том числе 30 детей. Никто из них не пострадал. Пассажиры вылетели в Анапу в 6:40 альтернативным рейсом.

— Сейчас наши сотрудники проверяют работу авиакомпании на предмет безопасности полетов, — уточнили в надзорном ведомстве.
В такую же ситуацию попали самарские туристы, которые летели с Кипра. На самолете возникли неполадки. Он экстренно приземлился в Краснодаре.
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