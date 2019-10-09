В Самаре дом на ул. Тухачевского горел на 60 кв. метрах

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Во вторник, 8 октября, в 21:43 к огнеборцам поступила информация о возгорании заброшенного дома на ул. Тухачевского, 170.Пожару, площадь которого составила 60 кв. м, был присвоен повышенный ранг сложности "1-БИС".В борьбе с огнем принимали участие 27 человек, которые, используя шесть машин, ликвидировали пожар в 21:58.Данных о пострадавших нет. Причины возгорания и ущерб устанавливаются, сообщает ГУ МЧС России по Самарской области.