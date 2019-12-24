В Самаре директор ООО за взятку оштрафован на миллион

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В Самаре суд вынес приговор директору ООО Геннадию Липкину.Следствием и судом установлено, что в июне 2019 года Липкин попытался передать в качестве взятки денежные средства в размере 200 тысяч рублей сотруднику полиции за не привлечение к ответственности за нарушение законодательства в сфере реализации алкогольной продукции.Приговором суда Липкину назначено наказание в виде штрафа в доход государства в размере 1 миллиона рублей, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

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