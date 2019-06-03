В Самаре детский сад эвакуировали по тревоге
3 июня 2019 12:58
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В понедельник, 3 июня, сотрудники МЧС выезжали в детский сад на улице Агибалова, 13. Там произошло короткое замыкание.
— Вызов поступил в 11:00. Из здания эвакуировали 71 ребенка и 10 сотрудников. Короткое замыкание произошло в водонагревателе. Горения не было, — рассказали в ГУ МЧС России по Самарской области.
На месте происшествия работали 17 пожарных и пять единиц спецтехники. Никто не пострадал. Сейчас дети и воспитатели уже вернулись в учреждение, пишет 63.ру.
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