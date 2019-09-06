В Самаре автомобилистка сбила мотоциклиста
6 сентября 2019 14:00
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ДТП произошло в Самаре 5 сентября. 37-летняя женщина (стаж вождения 10 лет) управляя автомобилем «Лада Гранта» двигалась по Читинскому переулку. По предварительной версии полицейских, автолюбительница не выбрала безопасную дистанцию до двигающегося впереди мотоцикла «Хонда», под управлением мужчины 1973 года рождения (стаж вождения 19 лет), и столкнулась с ним. В результате ДТП водитель мотоцикла получил травмы и был госпитализирован, сообщает облМВД.
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