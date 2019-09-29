В Самаре арестовали больше 16 тысяч литров алкоголя
29 сентября 2019 11:28
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В Самаре специалисты нашли нелегальный склад алкоголя. Об этом сообщают в министерстве промышленности и торговли.
Подпольное производство обнаружили в административном здании в Ленинском районе по адресу: Галактионовская, 88.
Как пояснили представители ведомства, проверяющие составили протокол на арест 16275 литров ячменных напитков. Ещё 1050 литров солодового алкоголя изъяли, сообщает "Губерния".
Фото pixabay.com
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