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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Самаре арестовали больше 16 тысяч литров алкоголя

29 сентября 2019 11:28
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В Самаре арестовали больше 16 тысяч литров алкоголя
Подпольное производство обнаружили в административном здании в Ленинском районе.

В Самаре специалисты нашли нелегальный склад алкоголя. Об этом сообщают в министерстве промышленности и торговли.

Подпольное производство обнаружили в административном здании в Ленинском районе по адресу: Галактионовская, 88.

Как пояснили представители ведомства, проверяющие составили протокол на арест 16275 литров ячменных напитков. Ещё 1050 литров солодового алкоголя изъяли, сообщает "Губерния".


Фото pixabay.com

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