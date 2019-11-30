Я нашел ошибку
Главные новости: 
В Самаре РПЦ уличили в незаконной стройке
В Самаре РПЦ уличили в незаконной стройке
В Волжском районе мужчина украл велосипед, оставленный у магазина
В Волжском районе мужчина украл велосипед, оставленный у магазина
Сызранский рыбак обнаружил подо льдом нечто странное
Сызранский рыбак обнаружил подо льдом нечто странное
В Сызрани ночью пожарные тушили гараж с машиной
В Сызрани ночью пожарные тушили гараж с машиной
Под Рязанью слепой пенсионер самостоятельно построил дом
Под Рязанью слепой пенсионер самостоятельно построил дом
В Тольятти столкнулись маршрутный автобус и легковушка, пострадали семеро
В Тольятти столкнулись маршрутный автобус и легковушка, пострадали семеро
В Самарской области угонщик вовремя попался на глаза соседу
В Самарской области угонщик вовремя попался на глаза соседу
Владимир Путин:
Владимир Путин: "В России нет темы важнее, чем межнациональные отношения"
сегодня  Суббота, 30 ноября, 12:26
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -3 °C, Тольятти  -3 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 30/11:
USD 64.08
-0.02
EUR 70.55
-0.02
Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Самаре РПЦ уличили в незаконной стройке

30 ноября 2019 12:20
4
В Самаре РПЦ уличили в незаконной стройке
Это уже второй скандал с участием местной епархии вокруг строительства.

Под конец ноября текущего года в поселок Мехзавод с проверкой наведались сотрудники госинспекции строительного надзора. Поводом стали жалобы местных жителей на действия Самарской епархии.

Чиновники установили, что на участке, принадлежащем РПЦ, действительно идет возведение капитального объекта без соответствующих документов. В госинспекции подтвердили, что ни департамент градостроительства администрации Самары, ни региональный минстрой не выдавали разрешения на строительство. Фактически то, что успели возвести на участке, признали самовольной постройкой.

– Многовато церквей у нас в городе. Лучше бы строили спортивные секции, школы, детсады, детские площадки и зоны для выгула собак. Еще парковки очень больная тема для города, – рассказал житель Самары Василий Мищенков.

По словам пресс-секретаря Самарской епархии, на территории Мехзавода сейчас не строят никакого православного храма, зато готовятся к строительству здания общеобразовательной школы «Благое отрочество» весной 2020 года, пишет "ПроГородСамара".

Напомним, ранее жители Мехзавода уже собирали подписи против строительства на территории поселка двух религиозных объектов: мечети и вышеупомянутой школы. В случае с православным учреждением представители епархии уверяют, что люди случайно голосовали против. В епархии утверждают, что подписи собирали под одним документом, и местные жители просто не обратили внимания на пункт о запрете на строительство школы с духовным уклоном.

Ярослав Самородов, адвокат, старший партнер адвокатского бюро «Яблоков и партнёры»:
– Получить разрешение на строительство постфактум практически не реально из-за тонкостей с публичными слушаниями. Незаконный объект подлежит сносу. А застройщику лучше не совершать повторного нарушения.

Напомним, скандал вокруг мечети разгорелся летом 2019 года. Тогда жители Мехзавода утверждали, что их не известили о готовящейся стройке, против которой они и выступают.
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Закон
29 ноября 2019  22:07
Она рассказала, что раскаялась в своём поступке и с чистосердечным признанием обратилась в полицию.
В Москве женщина созналась в продаже своего новорождённого сына
Она рассказала, что раскаялась в своём поступке и с чистосердечным признанием обратилась в полицию.  Закон
246
29 ноября 2019  18:35
Крестьянско-фермерское хозяйство «Пречистенское» заплатит штраф в 100 тысяч рублей за то, что скопировало и продало чужую упаковку для биогумуса.
Копия упаковки для биогумуса обошлась «Пречистенскому» в 100 тысяч рублей
Крестьянско-фермерское хозяйство «Пречистенское» заплатит штраф в 100 тысяч рублей за то, что скопировало и продало чужую упаковку для биогумуса.   Закон
291
29 ноября 2019  16:58
Он решил, что акт освидетельствования был составлен с нарушениями и «умаляет его личное достоинство», но суд ему не поверил.
«Пьяный самарский налоговик» попытался оспорить в суде свое медосвидетельствование
Он решил, что акт освидетельствования был составлен с нарушениями и «умаляет его личное достоинство», но суд ему не поверил.  Закон
301
29 ноября 2019  14:34
По данным ФСБ, она собирала секретную информацию по заданию Главного управления разведки Украины.
В Севастополе россиянку задержали за шпионаж в пользу Украины
По данным ФСБ, она собирала секретную информацию по заданию Главного управления разведки Украины.  Закон
320
28 ноября 2019  22:07
Фигурант все равно остается под стражей — впереди у него новое судебное слушание.
Банкир Рафаиль Абдрашитов получил условный срок за мошенничество
Фигурант все равно остается под стражей — впереди у него новое судебное слушание.  Закон
321
28 ноября 2019  16:40
"Прекрасное здание, оснащенное всеми современными технологиями для рассмотрения судебных дел",– отметил Председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев.
Шестой кассационный суд общей юрисдикции начал работу в новом здании в Самаре
"Прекрасное здание, оснащенное всеми современными технологиями для рассмотрения судебных дел",– отметил Председатель Верховного суда Вячеслав... Закон
1055
27 ноября 2019  22:13
Он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, увидел во дворе дома 7-летнюю девочку, играющую в детские игры.
В Чапаевске 55-летний местный житель предстанет перед судом за похищение и изнасилование 7-летней девочки
Он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, увидел во дворе дома 7-летнюю девочку, играющую в детские игры.   Закон
359
Весь список
Происшествия
30 ноября 2019  11:40
Сызранский рыбак обнаружил подо льдом нечто странное
Сызранский рыбак обнаружил подо льдом нечто странное
Об этом он сообщил в соцсетях. Происшествия
60
30 ноября 2019  11:32
В Сызрани ночью пожарные тушили гараж с машиной
В Сызрани ночью пожарные тушили гараж с машиной
 Площадь пожара составила 40 квадратных метров. Происшествия
60
30 ноября 2019  10:58
В Тольятти столкнулись маршрутный автобус и легковушка, пострадали семеро
В Тольятти столкнулись маршрутный автобус и легковушка, пострадали семеро
Среди пострадавших один ребенок. Происшествия
135
Весь список
Криминал
30 ноября 2019  11:54
В Волжском районе мужчина украл велосипед, оставленный у магазина
В Волжском районе мужчина украл велосипед, оставленный у магазина
Полицейские по горячим следам задержали подозреваемого. Криминал
52
30 ноября 2019  10:44
В Самарской области угонщик вовремя попался на глаза соседу
В Самарской области угонщик вовремя попался на глаза соседу
Угнать за 60 секунд не удалось - сотрудники Росгвардии задержали предполагаемого злоумышленника. Криминал
103
29 ноября 2019  13:33
Пьяный тольяттинцец убил женщину стулом и едва не зарезал знакомого
Пьяный тольяттинцец убил женщину стулом и едва не зарезал знакомого
Оба преступления мужчина совершил после ссор во время застолья. Криминал
325
Весь список


Видео
14 ноября 2019  09:30
Баскетбольная Самара — в четвертьфинале Кубка России!
Баскетбольная «Самара» — в четвертьфинале Кубка России!
13 ноября в Уфе состоялся ответный матч 1/8 финала Кубка России.  Спорт в регионе
383
13 ноября 2019  12:47
Дни азербайджанской культуры пройдут в Самарской области
Дни азербайджанской культуры пройдут в Самарской области
Гостей и жителей города и области ждет насыщенная и разнообразная программа. Культура
348
7 ноября 2019  12:21
В Самаре проходит Парад Памяти Перед его началом состоялось возложение цветов.
В Самаре проходит Парад Памяти
Перед его началом состоялось возложение цветов.
Социум
647
3 ноября 2019  10:28
Дима Билан рассказал Урганту о последствиях скандала в Самаре
Дима Билан рассказал Урганту о последствиях скандала в Самаре
По словам певца, после инцидента количество его поклонников возросло.
Социум
927
1 ноября 2019  13:31
В Самаре три автобуса не смогли подняться в гору из-за гололеда и высадили пассажиров
В Самаре три автобуса не смогли подняться в гору из-за гололеда и высадили пассажиров
Очевидица записала видео инцидента.
Происшествия
831
31 октября 2019  12:48
В Бийске за ночь сгорело пять автомобилей такси — видео Видеозаписи с места происшествия опубликовали пользователи социальных сетей.
В Бийске за ночь сгорело пять автомобилей такси — видео
Видеозаписи с места происшествия опубликовали пользователи социальных сетей.
Происшествия
552
Весь список

Фоторепортажи
25 ноября 2019  15:28
В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал
В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз.
Культура
392
4 ноября 2019  18:18
В Самаре состоялся фестиваль Экологическое единство: ФОТО
В Самаре состоялся фестиваль «Экологическое единство»: ФОТО
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы.
Экология
609
5 октября 2019  17:04
В Самаре завершается фестиваль Чайхона 2019: ФОТО
В Самаре завершается фестиваль "Чайхона 2019": ФОТО
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
1789
14 сентября 2019  20:13
В Самаре отметили День дружбы народов региона: ФОТО
В Самаре отметили День дружбы народов: ФОТО
Праздник прошел в Струковском саду.
Культура
2293
8 сентября 2019  17:31
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева.
Культура
1576
7 сентября 2019  20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе.
В Самаре открыли памятник выдающемуся композитору Дмитрию Шостаковичу: ФОТО
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. 
Культура
1918
Весь список

Мероприятия
Гаджиев и бронзовый состав отметят 15-летие "бронзы" вместе с болельщиками "Крыльев"
Самарская область вместе с ПФО в течение суток выберут лучший спектакль в рамках проекта «Театральное Приволжье»
Первые лауреаты «Самарского студенческого дебюта» получили свои награды
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные