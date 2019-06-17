В Самаре Lifan врезался в KIA RIO, а потом в забор

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ДТП произошло в Самаре 16 июня. Водитель 1998 года рождения, управляя автомобилем Lifan, двигался в п. Зубчаниновка по ул. Краснопресненской и на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог не выполнил требование дорожного знака 2.4 "Уступите дорогу".Он столкнулся с автомобилем KIA RIO, который двигался по главной дороге. После чего автомобиль Lifan совершил наезд на металлический забор, расположенный слева по ходу движения. В результате ДТП получили телесные повреждения и госпитализированы водитель Lifan и пассажир автомобиля KIA RIO 1971 года рождения, который находился на заднем правом пассажирском сидении, со слов пристегнут ремнем безопасности, сообщает облМВД.