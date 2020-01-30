В Шигонском районе в ДТП пострадали молодой человек и подросток

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ДТП произошло 29 января в Шигонском районе. Молодой человек 1996 года рождения, управляя автомобилем «ВАЗ - 2115», двигался по ул. Советская с. Новодевичье со стороны ул. Горького в направлении ул. Куйбышева, в условиях снегопада не выбрал безопасный скоростной режим, в результате чего не справился с управлением и выехал на обочину, где врезался в дерево. В результате ДТП пострадал водитель и несовершеннолетний пассажир автомобиля, 2002 года рождения, они оба были госпитализированы, сообщает облМВД.