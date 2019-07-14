Я нашел ошибку
сегодня  Воскресенье,14 июля, 17:31
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +24 °C, Тольятти  +24 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 14/07:
USD 63.02
0.03
EUR 71.01
0
Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Приволжском районе повторно задержали пьяного водителя

14 июля 2019 11:20
206
В Приволжском районе повторно задержали мужчину пьяного водителя
В отношении водителя возбуждено уголовное дело.

В селе Ильмень инспекторы ДПС во время несения службы в ночное время за нарушение ПДД остановили для проверки транспортное средство. При общении сотрудники полиции заметили, что от водителя исходит резкий запах спиртного. Медицинское освидетельствование на состояние опьянения подтвердило факт употребления автомобилистом алкоголя.

В ходе проверки личности нарушителя по имеющимся учетам, полицейские установили, что 28 - летний местный житель, является лицом, не имеющим права управления транспортным средством. В декабре за аналогичное нарушение был подвергнут наказанию в виде административного ареста сроком на 10 суток.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело. Транспортное средство помещено на специализированную стоянку, сообщает облМВД.

Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Закон
12 июля 2019  19:13
Более подробная информация по делу пока не раскрывается.
Минобороны намерено взыскать с РКЦ «Прогресс» более 400 млн рублей
Более подробная информация по делу пока не раскрывается.  Закон
563
12 июля 2019  16:35
Иванов написал явку с повинной, дал признательные показания и указал на иных причастных к преступлению лиц.
Суд арестовал замглавы Пенсионного фонда по обвинению во взяточничестве
Иванов написал явку с повинной, дал признательные показания и указал на иных причастных к преступлению лиц.  Закон
507
12 июля 2019  09:45
Свыше 57 тысяч самарцев-должников не смогут покинуть страну
Свыше 57 тысяч самарцев-должников не смогут покинуть страну
В регионе продолжается акция «В отпуск — без долгов!».  Закон
621
11 июля 2019  22:57
Сестры говорили, что на убийство отца они пошли из-за того, что он угрожал им насилием и домогался. Одну из них признали невменяемой в момент преступления.
СК проверит действия отца сестер Хачатурян на предмет уголовного дела
Сестры говорили, что на убийство отца они пошли из-за того, что он угрожал им насилием и домогался. Одну из них признали невменяемой в момент преступления.  Закон
271
11 июля 2019  15:39
По подозрению во взятке.
Задержан замглавы Пенсионного фонда Алексей Иванов
По подозрению во взятке.  Закон
336
11 июля 2019  14:50
Накануне в аэропорту Уфы был задержан её супруг. Он также стал фигурантом уголовного дела о присвоении денег.
Суд оставил под арестом сбежавшую с миллионами кассиршу
Накануне в аэропорту Уфы был задержан её супруг. Он также стал фигурантом уголовного дела о присвоении денег.  Закон
347
10 июля 2019  19:41
Он, как и супруга, стал фигурантом уголовного дела по статье "Присвоение или растрата".
Опубликовано видео задержания мужа кассирши Луизы Хайруллиной
Он, как и супруга, стал фигурантом уголовного дела по статье "Присвоение или растрата".  Закон
349
Весь список
Происшествия
14 июля 2019  16:07
На капоте осталось множество царапин.
В Самаре бродячие псы устроили вечеринку на авто, утром хозяина ждал "сюрприз"
На капоте осталось множество царапин.   Происшествия
117
14 июля 2019  16:00
Спасатели ПСП «КАТЭК» обнаружили тело погибшего мужчины в 12 метрах от берега на глубине 2,5 метра.
На пляже санатория "Волга" на 7-ой просеке утонул мужчина
Спасатели ПСП «КАТЭК» обнаружили тело погибшего мужчины в 12 метрах от берега на глубине 2,5 метра.  Происшествия
96
14 июля 2019  15:52
Водолазы обнаружили тело девочки на глубине 5 метров в 75 метрах от берега.
В селе Рязодей на озере утонула 13-летняя девочка
Водолазы обнаружили тело девочки на глубине 5 метров в 75 метрах от берега.  Происшествия
137
Весь список
Криминал
14 июля 2019  12:36
В Самарской области мужчину уличили в присвоении 835 тысяч рублей
В Самарской области мужчину уличили в присвоении 835 тысяч рублей
Ему грозит лишения свободы на срок до 6 лет со штрафом. Криминал
153
14 июля 2019  10:36
В Жигулевске пьяный мужчина украл микроволновку из магазина
В Жигулевске пьяный мужчина украл микроволновку из магазина
Он не помнил, куда потом ее дел. Криминал
176
13 июля 2019  11:46
У жителя Сергиевского района нашли почти 3,5 кг конопли
У жителя Сергиевского района нашли почти 3,5 кг конопли
За это он получил условный срок. Криминал
393
Весь список


Видео
14 июля 2019  11:46
Турецкий кондитер-рекордсмен отправил пирог Путину в честь поставок С-400
Турецкий кондитер-рекордсмен отправил пирог Путину в честь поставок С-400
Отправители предложили особую упаковку для такой посылки.
В мире
176
9 июля 2019  11:39
В Октябрьске на парковке сбили подростка-велосипедиста
В Октябрьске на парковке сбили подростка-велосипедиста
Мальчик отделался ушибами.  Происшествия
291
3 июля 2019  12:45
Житель Камчатки пнул медведя
Житель Камчатки пнул медведя
За это медведь укусил мужчину.
В стране
606
30 июня 2019  12:10
Масштаб наводнения в Иркутской области сняли с коптера
Масштаб наводнения в Иркутской области сняли с коптера
В МЧС готовятся к ухудшению ситуации с паводком.
Происшествия
3770
29 июня 2019  12:53
В Камышлинском районе Самарской области стартовал Х Всероссийский сельский Сабантуй
В Камышлинском районе Самарской области стартовал Х Всероссийский сельский Сабантуй
Живописную пойму рек Камышла и Сок украсили подворья: самарское, татарское, башкирское.
Культура
1094
19 июня 2019  09:40
В Мексике началось извержение вулкана Попокатепетль
В Мексике началось извержение вулкана Попокатепетль
В последние месяцы вулкан проявлял активность.
В мире
448
Весь список

Фоторепортажи
17 июня 2019  23:00
Церемония открытия VIII Молодежных Российско-китайских летних игр в Самаре: ФОТО
Церемония открытия VIII Молодежных Российско-китайских летних игр в Самаре: ФОТО
Более 400 российских и китайских спортсменов в возрасте 15-19 лет будут соревноваться по 8 видам спорта.
Спорт в регионе
692
13 июня 2019  09:00
В Самаре отметили День России: ФОТО
В Самаре отметили День России: ФОТО
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева.
Социум
574
9 июня 2019  11:17
Самаре прошел концерт Рок в защиту животных
В Самаре прошел концерт «Рок в защиту животных»
Он состоялся в парке им. Ю.А. Гагарина.
Социум
788
9 июня 2019  09:51
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото
  В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото Для гостей работают более 30 площадок.
Социум
806
7 июня 2019  09:40
В Самаре прошел Пушкинский бал
В Самаре прошел Пушкинский бал
Он состоялся в Самарской областной универсальной научной библиотеке.
Культура
528
1 июня 2019  17:12
В Самаре 1 июня в Парке Гагарина провели праздник для детей
В Самаре 1 июня в Парке Гагарина провели праздник для детей
На нескольких площадках ребят ждали интересные мероприятия.
Социум
847
Весь список

Мероприятия
Самара отмечает годовщину ЧМ-2018 красочным карнавалом!
Пожарный поезд станции Кинель отметил 80-летний юбилей
Во время соревнований по велоспорту в Самаре будет временно ограничено движение транспорта
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные