В Приволжском районе повторно задержали пьяного водителя
14 июля 2019 11:20
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В селе Ильмень инспекторы ДПС во время несения службы в ночное время за нарушение ПДД остановили для проверки транспортное средство. При общении сотрудники полиции заметили, что от водителя исходит резкий запах спиртного. Медицинское освидетельствование на состояние опьянения подтвердило факт употребления автомобилистом алкоголя.
В ходе проверки личности нарушителя по имеющимся учетам, полицейские установили, что 28 - летний местный житель, является лицом, не имеющим права управления транспортным средством. В декабре за аналогичное нарушение был подвергнут наказанию в виде административного ареста сроком на 10 суток.
В отношении водителя возбуждено уголовное дело. Транспортное средство помещено на специализированную стоянку, сообщает облМВД.
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