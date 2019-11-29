В Похвистнево подростки разбивали фонари

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В ходе мониторинга в одной из групп социальной сети была выявлена запись с видеофайлами, на которых подростки разбивают фонари уличного освещения, расположенные на территории города Похвистнево. Позже, по аналогичному факту, в дежурную часть обратились граждане с заявлением о случившемся.При проверке по поступившему сообщению сотрудниками МО МВД России «Похвистневский» было установлено лицо, причастное к хулиганским действиям. Им оказался несовершеннолетний житель города Похвистнево 2004 года рождения, обучающийся в одной из школ города. В отношении несовершеннолетнего были приняты меры профилактического характера. Подросток поставлен на профилактический учёт в отделение по делам несовершеннолетних в МО МВД России «Похвистневский».Сотрудники полиции выражают благодарность гражданам за активную гражданскую позицию и оказание помощи в поддержании правопорядка на улицах города, сообщает облМВД.