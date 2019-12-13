В Октябрьском районе Самары нашли игровой клуб

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Выявлен факт организации и проведения незаконной игорной деятельности в доме № 209 к1 по ул. Авроры.В одном из помещений здания под видом пункта по приему и выдаче пожертвований осуществляется незаконная игорная деятельность с использованием компьютерной техники и сети Интернет.Сотрудниками полиции с места происшествия изъяты 6 системных плат с компьютерным оборудованием, 24 монитора, иные предметы и документы, незаконная игорная деятельность прекращена.В настоящее время выполняются оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление обстоятельств организации и проведения незаконной игорной деятельности.Ход и результаты проверки контролируются прокуратурой района, сообщает пресс-служба ведомства.