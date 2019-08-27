В Октябрьске мужчину осудили за незаконную ловлю рыбы

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В Октябрьске осужден мужчина за незаконную добычу водных биологических ресурсов, если это деяние совершенно с применением других запрещенных орудий и способов массового истребления водных биологических ресурсов, на миграционных путях к местам нереста (п.б ч.1 ст.256 УК РФ).Органом предварительного расследования установлено, что М., в период весеннего нереста, а именно 11.05.2019 пришел на бетонный пирс правого берега р. Волга являющийся в весенний нерестовый период миграционным путем к местам нереста, принеся с собой сетное орудие добычи (вылова) –«паук». После чего, с помощью «паука» М. выловил рыбу: «плотва» в количестве-4 штук, окунь-в количестве 13 штук.Своими действиями М. причинил ущерб Средневолжскому территориальному управлению Федерального агентства по рыболовству ущерб на сумму 8500 рублей.Ущерб по данному делу не возмещен.Суд назначил наказание по п.б ч.1 ст.256 УК РФ в виде обязательных работ сроком 200 часов, сообщает прокуратура Октябрьска.