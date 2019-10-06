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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Новокуйбышевске задержали подозреваемого в угоне автомобиля

6 октября 2019 12:40
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В Новокуйбышевске задержали подозреваемого в угоне автомобиля
Похититель ночевал у знакомой, взял ключи от автомобиля без ее ведома и решил съездить по своим делам.

27 сентября текущего года, в утренние часы, у дома 1 по улице Льва Толстого города Новокуйбышевск сотрудники Госавтоинспекции за нарушение правил дорожного движения остановили автомобиль Hyundai Tucson под управлением молодого человека. При сборе административного материала полицейские установили личность водителя и собственника транспортного средства. Выяснилось, что у местного жителя 1988 года рождения отсутствуют документы на автомобиль, а машина принадлежит девушке 1992 года рождения. Сотрудники ДПС отстранили водителя от управления транспортным средством и доставили в ближайший отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Машину изъяли и поместили на специализированную стоянку.

Ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности мужчина пояснил оперуполномоченным полиции, что ночевал у знакомой, взял ключи от автомобиля без ее ведома и решил съездить по своим делам. Полицейские пригласили в отдел полиции собственницу автомобиля. В ходе опроса она попросила сотрудников полиции привлечь молодого человека к установленной законом ответственности за неправомерное завладение автомобилем.

Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.

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