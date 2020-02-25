В Новокуйбышевске проверят информацию о нападении собак на детей

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23 – 24 февраля 2020 года в социальных сетях появилось сообщение о том, что стая бродячих собак напала на детей в городе Новокуйбышевск.По данному факту следственным отделом по городу Новокуйбышеквс следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области начата доследственная проверка. В настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия, устанавливаются дети, пострадавшие от бездомных животных. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.