В Новокуйбышевске продавали детскую одежду без сертификата

94

Прокуратурой города Новокуйбышевска выявлено, что на реализации в магазине индивидуального предпринимателя без требуемой маркировки находились товары: детские костюмы в количестве 11 штук, детские трико темно-синего цвета в количестве 9 штук, детские трико черного цвета в количестве 4 штук, джемперы детские в количестве 4 штук, водолазки детские в количестве 4 штук.Также на указанную продукцию не представлены сопроводительная документация, сертификаты соответствия и декларации о соответствии продукции легкой промышленности Техническому регламенту.По указанным фактам прокуратурой города в отношении индивидуального предпринимателя возбуждены дела об административных правонарушениях, сообщает ведомство.