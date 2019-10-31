В Новокуйбышевске автомобилист сбил двух женщин и ребенка и уехал
31 октября 2019 09:32
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Из собранных полицейскими материалов следует, что ДТП произошло в городе Новокуйбышевске. 24 октября в 20:40 водитель следовал по ул. Киевская в сторону пр. Победы и напротив дома № 30 по ул. Киевская совершил наезд на трёх пешеходов: женщин 1953 и 1989 годов рождения, а также ребёнка 2012 года рождения.
После совершения ДТП водитель, не оказав помощи пострадавшим, скрылся с места происшествия. Травмированные пешеходы каретой скорой помощи доставлены в лечебные учреждения, где после обследования женщина 1953 года рождения госпитализирована, остальным было назначено амбулаторное лечение.
В ходе осмотра места происшествия сотрудники Госавтоинспекции опросили жителей соседних домов, был также ориентирован весь личный состав. При просмотре видеозаписей с камер аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» и со слов очевидцев было установлено, что дорожно-транспортное происшествие совершил водитель, управляющий автомашиной «Рено Логан». Далее, при осмотре видеозаписей с камер видеонаблюдения, находящихся в близлежащем магазине, стражи правопорядка установили личность водителя. Им оказался мужчина 1989 года рождения.
Виновник дорожно-транспортного происшествия раскаялся в содеянном, пояснил, что первый раз попал в такую ситуацию и очень испугался. Судьёй Новокуйбышевского городского суда Самарской области в отношении водителя наложено административное наказание в виде лишения права управления транспортным средством сроком на 1 год и 2 месяца
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