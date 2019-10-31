В Новокуйбышевске автомобилист сбил двух женщин и ребенка и уехал

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Из собранных полицейскими материалов следует, что ДТП произошло в городе Новокуйбышевске. 24 октября в 20:40 водитель следовал по ул. Киевская в сторону пр. Победы и напротив дома № 30 по ул. Киевская совершил наезд на трёх пешеходов: женщин 1953 и 1989 годов рождения, а также ребёнка 2012 года рождения.После совершения ДТП водитель, не оказав помощи пострадавшим, скрылся с места происшествия. Травмированные пешеходы каретой скорой помощи доставлены в лечебные учреждения, где после обследования женщина 1953 года рождения госпитализирована, остальным было назначено амбулаторное лечение.В ходе осмотра места происшествия сотрудники Госавтоинспекции опросили жителей соседних домов, был также ориентирован весь личный состав. При просмотре видеозаписей с камер аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» и со слов очевидцев было установлено, что дорожно-транспортное происшествие совершил водитель, управляющий автомашиной «Рено Логан». Далее, при осмотре видеозаписей с камер видеонаблюдения, находящихся в близлежащем магазине, стражи правопорядка установили личность водителя. Им оказался мужчина 1989 года рождения.Виновник дорожно-транспортного происшествия раскаялся в содеянном, пояснил, что первый раз попал в такую ситуацию и очень испугался. Судьёй Новокуйбышевского городского суда Самарской области в отношении водителя наложено административное наказание в виде лишения права управления транспортным средством сроком на 1 год и 2 месяца