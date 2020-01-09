В Нефтегорском районе подросток на тюбинге влетел в газовую опору и получил травмы

92

8 января, около 1 часу ночи, в селе Зуевка Нефтегорского района, 21-летний водитель автомобиля ВАЗ-2107, не имеющий права управления ТС, перевозил несовершеннолетнего 17-ти летнего парня на тюбинге, прикрепленным веревкой к заднему буксировочному крюку, расположенному под бампером. В результате движения тюбинг допустил съезд на обочину, а находящийся на нем парень совершил удар с газовой опорой. В результате ДТП несовершеннолетний был доставлен в больницу, где ему диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и разрыв селезенки, сообщает облМВД.