В Нефтегорском районе автомобиль перевернулся в кювет

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ДТП произошло в 13:15 в Нефтегорском районе 6 ноября. Мужчина 1967 года рождения, управляя автомобилем «Лексус», двигаясь со стороны с. Дмитриевка в направлении с. Утевка, не справился с рулевым управлением, вследствие чего допустил съезд в левый кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП пострадал водитель, он был госпитализирован, сообщает облМВД.