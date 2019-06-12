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В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии Бари Алибасова

12 июня 2019 13:20
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В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии Бари Алибасова
Он попал в больницу из-за отравления средством для очистки труб «Крот».

Состояние 72-летнего продюсера Бари Алибасова оценивается как тяжелое. Об этом заявили в справочной службе московского НИИ Склифосовского в среду, 12 июня.

«Он пока в реанимации, температура вечером 36,6 градуса, утром — 36,8», — говорится в сообщении, которое приводит «РИА Новости».

Продюсер был госпитализирован в институт имени Склифосовского 4 июня из-за отравления средством для очистки труб «Крот». Из-за яркой упаковки продюсер принял химикат за сок и выпил его. Врачи диагностировали у него ожог пищевода четвертой степени, ожог желудка второй степени и ожог дыхательных путей, напоминает «Газета.ру».

6 июня продюсера ввели в медикаментозный сон. Таким образом врачи надеялись устранить болевые ощущения и обездвижить пациента для проведения необходимых манипуляций в рамках экстренной терапии. 11 июня мужчина пришел в себя. Сообщалось, что он не мог говорить и не помнил своего имени, пишут "Известия".

Фото: ТАСС/Геодакян Артем

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