По пути домой он вспомнил про сумку, вернулся, но наличных уже не было.
В Москве мужчина забыл на ручке самоката сумку с миллионом рублей. Как рассказали в столичном главке МВД, в полицию обратился 23-летний мужчина. За пять лет он накопил более миллиона трёхсот тысяч рублей и планировал купить на них машину.
4 августа они с другом пошли кататься на самокатах, причем деньги у мужчины были при себе, поскольку, по его словам, автомобиль он мог купить в любой момент. После прогулки мужчина закрепил самокат, который взял на прокат на замок, а сумку с деньгами оставил на ручке самоката.
По пути домой он вспомнил про сумку, вернулся, но наличных уже не было, передает Радио Маяк.
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